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تقارير ومتابعات

بـ اللبان.. شاب يرسم «بورتريهات» للفنانين

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:49 ص
جريدة الدستور
هاجر رضا
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"بدايتي مع الرسم على اللبان كانت عن طريق وقوع لبانة على الأرض، حبيت اشخبط عليها بالقلم وطلعت معايا رسمة عين".. بهذه الكلمات بدأ أحمد رجب، في العشرينات من عمره،حديثه لـ"الدستور".

حبه وشفغه للرسم تغلب عليه حتي أخذته التجربة لرسم بورترية كامل على اللبان، متابعًا:" كان الموضوع صعب في الأول علشان حجمها، مش صعب أرسم بورترية؛ لكن الصعب عمل الشبة بتاع الشخص اللي هيترسم".

أحمد رجب، لم يدرس في فنون جميلة، وقال: "أنا هاوي رسم، وكنت فى كلية سياحة وفنادق وخرجت من 3 جامعة، لكن حبي للرسم جعلني متمكن بشكل قوي حتي أنني ارسم بورترية على السكر الدايت واللب".

يكمل رجب: "جربت ارسم أحمد حلمي على اللبان وظبطت معايا وبعدين رسمت إسماعيل يس،كريم عبد العزيز، محمد منير، الجوكر، وجوني ديب، فهؤلاء الفانون الأقرب لقلبي"، مضيفًا أنه استخدم أدوات أخري للرسم كالنسكافيه والشيكولاتة.

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