أول ظهور لهنادى مهنا وأحمد خالد صالح بعد الخطوبة.. صور

ظهر الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا لأول مرة معًا منذ خطبتهما الأسبوع قبل الماضي، وذلك في العرض الخاص لفيلم «بنات ثانوي»، المقام حاليًا في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر.



ودخل الثنائي مع بعض ثم أجريها لقاءً مع القنوات الفضائية الذي حضرت لتغطية العرض الخاص.



وقال أحمد خالد صالح، في تصريح لـ«الدستور»، إنه جاء من أجل دعم هنادي مهنا، متمنيا لها التوفيق وعن موعد زفافهما قال: «أن شاء الله قريبًا سنعلن ذلك».



كما قالت هنادي مهنا لـ«الدستور»، إن فيلم «بنات ثانوي» أولى بطولاتها في السينما وتحمست لها لأنها تشارك فيه بجانب النجمات جميلة عوض ومي الغيطي ومحمد الشرنوبي وتامر هاشم، مشيرة إلى أن قصة الفيلم جديدة ومختلفة وتقدم فيه شخصية طالبة في المرحلة الثانوية ويناقش الفيلم القضايا الاجتماعية والتعليمية.