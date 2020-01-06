«البيطريين»: الانتخابات 27 مارس.. واستقبال الطعون 9 يناير

قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، في اجتماعه اليوم، قرر على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، برئاسة الدكتور البدري ضيف، وكيل مجلس النقابة، وعضوية كل من الدكتور محمد القرش، والدكتور محمود عفيفي، الدكتورة عبير موافي، محسن البوشي.



أضاف العامري، أنه تم قبول طلبات الترشيح المقدمة، والاستعانة بلجنة من مستشاري مجلس الدولة، للإشراف على الانتخابات، مؤكدًا أنه تم تحديد 27 مارس المقبل، هو يوم إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة.



وأوضح نقيب البيطريين، أنه تم تحديد الخميس 9 يناير، لاستقبال الطعون المقدمة من المرشحين، مضيفًا أنه من المقرر أن يستمر القبول حتى 16 يناير، ثم الإعلان عن الكشوف النهائية بعد فرز الطعون.



تجرى انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا نقابات "القاهرة، الجيزة، وقنا".