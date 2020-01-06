الصومال يدين الهجوم على قاعدة عسكرية فى كينيا

أدانت الحكومة الصومالية، الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية مشتركة للقوات الكينية والأمريكية في خليج ماندا بمقاطعة لامو في كينيا، أمس الأحد.



وأكدت الحكومة الصومالية، حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، الإثنين، أن الهجوم الذي وصفته بـ"الفاشل" الذي شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة واستهدف عسكريين وممتلكات لن يوقف الجهود المشتركة الرامية إلى التخلص من هؤلاء الذين يقفون ضد سلام واستقرار المنطقة.



وأشادت الحكومة الصومالية الفيدرالية أيضًا بقوات الدفاع الكينية والقيادة الأمريكية الإفريقية للصد السريع للهجوم، ما تسبب في إلحاق هزيمة نكراء في صفوف الحركة المتمردة.



كما أكدت الحكومة الصومالية الفيدرالية دعمها الكامل للجهود المستمرة التي تهدف إلى تخليص المنطقة من الإرهاب، وستواصل التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل الحفاظ على السلام والرخاء بالمنطقة وخارجها.