رئيس جامعة قناة السويس تبحث تأمين حركة الطلاب

استقبلت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق بالإسماعيلية.



وذلك لوضع رؤية لتطوير الموقع العام أمام المستشفى الجامعي، والتعاون بين الجامعة والمحافظة، وكذلك وضع قواعد تأمين حركة الطلاب على الطريق الدائري للدخول من بوابات الجامعة ومدينة الطالبات، ومقر الجامعة القديمة.



بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة الموقع من أعمال إنشاءات ومسطحات خضراء بما يناسب رؤية الطرفين، وذلك بالتنسيق مع الدكتور إبراهيم القرش المستشار الهندسي للجامعة.



حضر الاجتماع المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة، الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، والمهندسة هبة أمام مدير عام الإدارة الهندسية.