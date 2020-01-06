سامح عاشور يعتمد 7 اتحادات لشباب المحامين خلال أسبوع

اعتمد سامح عاشور نقيب المحامين، خلال الفترة الماضية عدد كبير من الاتحادات الشبابية للمحامين، بهدف التواصل بين مجلس النقابة وأعضاء النقابة في كافة المحافظات.



اتحاد محامين ومحاميات البحيرة

وتقدم عدد من شباب محامين ومحاميات البحيرة، الأسبوع الماضي، بطلب لسامح عاشور نقيب المحامين، من أجل اعتماد تأسيس اتحاد محامين ومحاميات البحيرة، وذلك خلال لقائهم به في حضور أعضاء الاتحاد من المحامين والمحاميات.



ووافق "عاشور" على اعتماد اتحاد محامين ومحاميات البحيرة، ليكون جزءً لا يتجزأ من الاتحاد العام لمحامي ومحاميات مصر، برئاسة المؤسس عبد المنعم نوح، والمتفرع منه كأحد الكيانات واللجان المعتمدة من النقابة، والتي تعمل تحت مظلتها.



ونوه الشباب خلال الطلب المقدم إلى أن اهتمام النقيب سامح عاشور، وإيمانه بدور الشباب في العمل النقابي، هو ما دفعهم لتأسيس ذلك الاتحاد، والذي يعمل على خدمة المحامين والمحاميات في البحيرة، وعلى مستوى الجمهورية.



محامون ومحاميات مصر بالمحلة الكبري

والتقى سامح عاشور عددا من المحامين، مسئولي وأعضاء اتحاد محامين ومحاميات مصر بالمحلة الكبرى، في إطار سياسته بالتواصل المستمر مع شباب المهنة.



واعتمد عاشور، خلال اللقاء فريق اتحاد محامين ومحاميات مصر بالمحلة الكبرى، ويهدف لمساعدة المحامين خاصة الشباب في المحلة الكبرى، ونشر التوعية والثقافة القانونية، ويهدف الاتحاد المنبثق عن اتحاد محامين ومحاميات مصر، عرض ما يتم إنجازه من خدمات نقابية.



اتحاد محامين ومحاميات مصر بجنوب القليوبية

النقيب العام التقى بمجموعة من شباب المحامين بجنوب القليوبية أعضاء اتحاد محامين ومحاميات مصر، يوم الثلاثاء الماضي، واعتمد خلال اللقاء، تشكيل الاتحاد بجنوب القليوبية، والذي يهدف إلى التعاون مع النقابة ليكون جسرا بين أبناء النقابة، وخدمة محامي جنوب القليوبية، وعرض ما يتم إنجازه من خدمات نقابية.



وشكر شباب المحامين خلال اللقاء "عاشور"، على قراراته المتعلقة بتنقية الجداول من غير المشتغلين، وقصر عضوية النقابة على الممارسين لمهنة المحاماة مما يعود بالنفع على المحامين وخاصة الشباب منهم.



اتحادي محامي شمال القليوبية وكفر شكر

كما التقى نقيب المحامين، مجموعة من شباب المحامين بالقليوبية، في حضور إبراهيم سمير عضو مجلس نقابة شمال القليوبية، حيث اعتمد أيضًا خلال اللقاء ائتلاف محامين شمال القليوبية، واتحاد محامين كفر شكر، ويهدف إلى تنمية الوعي النقابي في صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وأخلاقياتها، والاهتمام بتدريب شباب المحامين، وتنظيم اللقاءات القانونية بين أعضاء الاتحاد وشيوخ المحاماة لإرساء الوعي القانوني لديهم.



أسرة فرسان المحاماة

كما اعتمد النقيب أسرة فرسان المحاماة، وذلك خلال لقائهم به في حضور إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، ومحمد العريبي أمين صندوق فرعية حلوان، حيث تهدف الأسرة إلى العمل على خلق رأي عام داخل النقابة للوقوف على مشاكل المحامين والسعي لتقديم أفضل الحلول لها، وتواصل الأجيال بين الشباب وأساتذتهم من شيوخ المحامين.



وذكر شباب المحامين خلال الطلب المقدم للنقيب العام، أن المرحلة التي تمر بها مهنة المحاماة العظيمة دقيقة للغاية يبنى عليها مستقبل أجيال من المحامين، الذين يحلمون بمستقبل مشرق للمحاماة في ظل نقابة قوية بقيادتها ومجالسها وجمعيتها العمومية.



لجنة الدفاع عن محامي الغربية

التقى سامح عاشور نقيب المحامين، في مطلع الأسبوع الماضي، بعدد من شباب المحامين أعضاء جروب إغاثة محامي، واعتمد تشكيل لجنة الدفاع عن محامي الغربية والمكون من أعضاء الجروب بالمحافظة.



وتتضمن أهداف جروب "إغاثة محامي"، الوقوف بجانب المحامين في أزماتهم في المحاكم وأقسام الشرطة، ويكون همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة والفرعيات للتحرك السريع وإنهاء أي أزمة في مهدها.



أسرة رسالة محامين العاشر

كما اعتمد عاشور أسرة رسالة محامين العاشر، والتي تهدف إلى إعانة شباب المحامين في أي مشكلة أمام النيابات أو داخل أقسام الشرطة تحت إشراف ورعاية النقابة العامة.



وذكر شباب المحامين خلال الطلب المقدم للنقيب العام، أن أهدافهم تتمثل في أن يكونوا همزة وصل بين المحامين والنقابة العامة لإزالة أي عقبة تواجه المحامين في أثناء سير العمل، وإنشاء مكتبة قانونية بنقابة العاشر من رمضان بإشراف النقابة العامة.