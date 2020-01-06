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الشمس تبدد ظلمة قدس الأقداس في معبد «حتشبسوت» بالأقصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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وسط أجواء اتسمت بسحر وغموض الفراعنة، وفى حضور عشرات السياح، تعامدت الشمس صباح اليوم الاثنين، على معبد الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت في أحضان جبل القرنة التاريخي، بالبر الغربي لمدينة الأقصر الغنية بمقابر ومعابد قدماء المصريين في صعيد مصر.

وتسللت أشعة الشمس لتبدد ظلمة قدس أقداس المعبد في مناسبة حلول عيد "حتحور" ربة السعادة والرقص والموسيقى والمرح في مصر القديمة.

وكان فريق علمي برئاسة الدكتور أحمد عوض الباحث المصري المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية القديمة، قد تمكن من رصدها وتوثيقها في إطار مشروع بحثى انطلق في العام 2014.

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