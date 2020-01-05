-
الأحد 05 يناير 2020 الموافق 10 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محامي المتهمين بالتحرش بفتاتي المنصورة: «مش عارفين نوصل لهم»

الأحد 05/يناير/2020 - 09:46 م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
محمود عرفات
طباعة
قال عمرو الشربيني، أحد أقارب المتهمين في واقعة التحرش بفتاة المنصورة، إنه تلقى اتصالًا صباح يوم الخميس الماضي، يفيد بأن ابن خالته تم القبض عليه، لافتًا إلى أنهم بحثوا عنه في العديد من الأقسام ولكن لم يعثروا عليه، وتوصلوا لمكانه بعد عدة ساعات.

وأضاف عمرو شربيني، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه تم عرض ابن خالته على النيابة، وبعدها علم أن النيابة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله هو و6 أخرين، لأنهم لم يتورطوا في التحرش بالفتاتين.

من جهته، قال أحمد عصام، محامي المتهمين في حادثة تحرش المنصورة، إن الفتاتين اللتين تعرضتا للتحرش في المنصورة تم استدعاؤهما من النيابة العامة للتعرف على المتهمين، لكن أكدتا أن المتهمين السبعة كانوا يساعدوهما ويدافعون عنهما ولم يشتركا في التحرش بهما.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنه على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيل المتهمين السبعة لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، مضيفا: "مش عارفين ليه ولا عارفين نوصل لهم".

واستكمل أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن متورط في هذه الواقعة غير السبعة الذين ثبتت براءتهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سؤالًا لمدير أمن الدقهلية: "لماذا لم يتم إخلاء سبيلهم حتى الآن؟".

وأضاف "الباز": "لو كانت هناك معلومات أخرى تتعلق بهؤلاء الشباب فيجب أن تُعلن، وإن لم تكن هناك ثمة إدانة لهم، فلماذا لم يُفرج عنهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

شهود جدد في «التحرش بفتاة المنصورة» أمام النيابة

«منقذ فتاة المنصورة» يروي تفاصيل جديدة عن واقعة التحرش (فيديو)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان الليبي يلغي القرارات الصادرة عن مجلس الإخوان منذ 2014

منذ 38 دقيقة

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بـ3 صواريخ

منذ حوالي 10 ساعات

صعيدي وسعودي و3 ساقطات.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

«أوهام العثمانلي» تتحطم في طرابلس.. ليبيا ليست سوريا

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

image description

مؤتمر توحد الأحزاب لدعم السيسي في «مسيرة الأمن القومي»

image description

رسائل مواطنين لـ«التموين» بعد عودة محذوفين من الدعم

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بـ3 صواريخ

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الحل السحري لعلاج ارتفاع "الكوليسترول"

دراسة: ساعات العمل الطويلة ترفع ضغط الدم

الرئيس نيوز

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بـ3 صواريخ

الصدر يدعو لطرد القوات الأمريكية من العراق بـ"صورة مذلة"

بعد قضاء عطلته.. جونسون يعلق على مقتل سليماني

وزير الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء ليس "جباية"

منوعات

حريق فى أشهر مطعم ألمانى وخسائره بالملايين

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها

"ميكانيكا الكم" تثبت بقاء الروح حتى بعد الموت

ابتكار جديد لفك شفرة لغة الحيوانات

كشكول

مصرع طفلة دهسها معلم بالقليوبية

مدرسة بغرب مدينة نصر تحصد جائزة دولية

بالصور.. مدير غرب مدينة نصر يتفقد امتحانات النقل بمدرستين

لتشغيل بئر المياه.. الزملوط يوجه بتوفير مولد كهربائي لمدرسة بلاط

إسلام سياسي

«أردوغان» يعلن تحرك الجيش التركى إلى ليبيا

متزعم التمرد الصوفي يهاجم علي جمعة ونقابة الاشراف...والصوفية ترد:متهور وأرعن

تعرف على أبرز إنجازات "الأعلي للصوفية" خلال عام 2019

التحالف الدولى يعلق عملياته ضد داعش فى العراق

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
المزيد

الثقافة

طرح غلاف «عاشوا معي» لـ لوتس عبدالكريم

مجموعة قصصية جديدة لإيمان عبدالمقصود بعنوان «تحت الحزام»

حقيقة تأثر فرق مسرح الدولة بزيادة رسوم المصنفات

«مرثية للعشق».. ديوان جديد لمحمد علي عبدالهادي

صفحتنا ع الفيس بوك