محامي المتهمين بالتحرش بفتاتي المنصورة: «مش عارفين نوصل لهم»

قال عمرو الشربيني، أحد أقارب المتهمين في واقعة التحرش بفتاة المنصورة، إنه تلقى اتصالًا صباح يوم الخميس الماضي، يفيد بأن ابن خالته تم القبض عليه، لافتًا إلى أنهم بحثوا عنه في العديد من الأقسام ولكن لم يعثروا عليه، وتوصلوا لمكانه بعد عدة ساعات.



وأضاف عمرو شربيني، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه تم عرض ابن خالته على النيابة، وبعدها علم أن النيابة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله هو و6 أخرين، لأنهم لم يتورطوا في التحرش بالفتاتين.



من جهته، قال أحمد عصام، محامي المتهمين في حادثة تحرش المنصورة، إن الفتاتين اللتين تعرضتا للتحرش في المنصورة تم استدعاؤهما من النيابة العامة للتعرف على المتهمين، لكن أكدتا أن المتهمين السبعة كانوا يساعدوهما ويدافعون عنهما ولم يشتركا في التحرش بهما.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنه على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيل المتهمين السبعة لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن، مضيفا: "مش عارفين ليه ولا عارفين نوصل لهم".



واستكمل أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن متورط في هذه الواقعة غير السبعة الذين ثبتت براءتهم.



ومن جانبه، وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سؤالًا لمدير أمن الدقهلية: "لماذا لم يتم إخلاء سبيلهم حتى الآن؟".



وأضاف "الباز": "لو كانت هناك معلومات أخرى تتعلق بهؤلاء الشباب فيجب أن تُعلن، وإن لم تكن هناك ثمة إدانة لهم، فلماذا لم يُفرج عنهم".