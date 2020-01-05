البرلمان الليبي يلغي القرارات الصادرة عن مجلس الإخوان منذ 2014

ألغى البرلمان الليبي، مساء اليوم خلال جلسته العامة، القوانين الصادرة عن برلمان "المؤتمر الوطني العام" منذ أغسطس 2014.



وكانت جماعة الإخوان في ليبيا تسيطر على البرلمان "المؤتمر الوطني" الذي جرى انتخابه عقب الإطاحة بمعمر القذافي ثم صدر حكم قضائي ببطلانه، إلا أنه استكمل جلساته وأصدر عدة قرارات وقوانين مخالفة للحكم القضائي.



يذكر أن البرلمان الليبي صوّت، أمس، على إلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب أردوغان، وإحالة الموقعين عليهما للقضاء للمحاكمة بتهمة الخيانة وقطع العلاقات مع تركيا.



وقرّر البرلمان بالإجماع إلغاء المذكرتين وإحالة الموقعين عليهما للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، وإلى جانب ذلك فوّض الجيش اللليبي بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات وطالب مجلس النواب، مجلس الأمن الدولي، سحب الاعتراف من حكومة السراج.