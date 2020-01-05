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الثقافة

بمعرض الكتاب.. ترجمة «السيدة دالُواي» لفرجينيا وولف

الأحد 05/يناير/2020 - 04:54 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدرت حديثًا عن بيت الياسمين للنشر والتوزيع، الترجمة العربية من رواية «السيدة دالُواي» للكاتبة فرجينيا وولف، من ترجمة بسمة ناجي، وذلك ضمن استعداداتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، ومن المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

لم تكن السيدة دالُواي تلك السيدة الإنجليزية التقليدية فحسب، إنما تحولت بقلم فرجينيا وولف إلى بطلة حية إلى الأبد في واحدة من أهم مئة رواية في القرن العشرين، ففي هذا العمل استطاعت فرجينيا وولف أن ترصد الواقع اليومي، دون أن تتورط في نزعة التوثيق البليدة التي تبعث على السأم، كما نجحت في إبقاء الشخصيات فعالة، تعيش واقعًا مرهونًا بما يجري لحظة الكتابة بلغة رشيقة تبث الحياة في الأشياء والأحداث التي تشكل واقعنا اليومي، وإظهار ما كان خافيًا تحت سطح الحقائق عن طريق الانطباعات التي ترصدها السيدة دلُواي منذ أن عقدت النية لكي تخرج من البيت لتشتري الزهور.

وسامهت المؤلفة بروايتها «السيدة دلُواي» في تأسيس طريقة جديدة في الكتابة الروائية تتعدى السرد التقليدي، وهي التي عرفت بتيار الوعي، وهي طريقة تعتمد التداعي الحر وترابط الحاضر والماضي، وتداخل الوعي والحلم، مع شاعرية تستمر في نبضها ووهجها من البداية حتى النهاية.

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