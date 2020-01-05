إخلاء سبيل صاحب مخزن لحيازته 2 طن تبغ سجائر مجهولة

أمرت نيابة الأزبكية بإخلاء سبيل صاحب مخزن على ذمة القضية، بتهمة حيازة 2 طن تبغ سجائر مجهول المصدر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط صاحب مخزن تبغ سجائر، كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات السجائر والتبغ مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المخزن على "2.050 طن تبغ سجائر، 5000 عبوة مضغ، 30000 فلتر سجائر" وجميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

