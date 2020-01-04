دارين حداد تنتهي من تسجيل «نص الدنيا»

انتهت الفنانة دارين حداد، من تسجيل أغنيتها الأولي في عالم الغناء "نص الدنيا"، والتي تجمعها مع المطرب أحمد الشبوكشي، في أول تعاون بينهما، مشيرة الي أن الأغنية تتحدث عن المرأة التي تعاني الكثير في الحياة، فهي "نص الدنيا" بالفعل.



وقالت دارين حداد، لـ"الدستور"، إن الأغنية ستظهر للجمهور خلال أسابيع، مشيرة إلى أنها تبدأ تسجيل ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.



وعن التمثيل قالت دارين، إنها خلال الفترة المقبلة، خاصة منتصف يناير المقبل، ستذهب إلى تونس لبدء تصوير مسلسل تونسي يتم عرضه في رمضان المقبل.



ومن أشهر أعمال الفنانة دارين حداد مشاركتها في مسلسل "الأسطورة"، أمام محمد رمضان الذي حقق نجاحًا كبيرًا.