-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دارين حداد تنتهي من تسجيل «نص الدنيا»

السبت 04/يناير/2020 - 10:27 م
دارين حداد
دارين حداد
حسين الجندي
طباعة
انتهت الفنانة دارين حداد، من تسجيل أغنيتها الأولي في عالم الغناء "نص الدنيا"، والتي تجمعها مع المطرب أحمد الشبوكشي، في أول تعاون بينهما، مشيرة الي أن الأغنية تتحدث عن المرأة التي تعاني الكثير في الحياة، فهي "نص الدنيا" بالفعل.

وقالت دارين حداد، لـ"الدستور"، إن الأغنية ستظهر للجمهور خلال أسابيع، مشيرة إلى أنها تبدأ تسجيل ألبوم غنائي خلال الفترة المقبلة.

وعن التمثيل قالت دارين، إنها خلال الفترة المقبلة، خاصة منتصف يناير المقبل، ستذهب إلى تونس لبدء تصوير مسلسل تونسي يتم عرضه في رمضان المقبل.

ومن أشهر أعمال الفنانة دارين حداد مشاركتها في مسلسل "الأسطورة"، أمام محمد رمضان الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبدالفتاح الجرينى: أسعى للتمثيل فى «بوليوود».. وشاروخان «وش السعد علىّ»

أصالة تواصل التحضير لألبومها الغنائي الجديد

طرح ألبوم أنغام الجديد مطلع يناير المقبل

وائل جسار: "مشيت خلاص" سبب شهرتي في مصر.. وأستعد للتمثيل (حوار)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

صاروخ يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الباز عن التدخل التركي في ليبيا: مصر لن تخوض حربا

منذ حوالي 8 ساعات

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

الباز عن التدخل التركي في ليبيا: مصر لن تخوض حربا

وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

أيام زمان

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

نجم الساعة

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

المسماري: القوات الجوية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك

طقس الأحد.. ممطر شمالا شديد البرودة ليلا

فتاة المنصورة ضحية التحرش: لم أتنازل عن المحضر

الإعلام الإيراني ينشر وصية سليماني لزوجته

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

ضحية التحرش بالمنصورة: لبسي مكنش ملفت وكان في حاجة غلط أنا مش فهماها

ضحية تحرش المنصورة: الناس تاجرت بفيديوهاتنا ومش هتنازل مهما حصل

عاجل.. التعليم تتيح تعديل التخصص إلكترونيا بالثانوية العامة

فتاة تحرش المنصورة تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية بشأن المحضر

إسلام سياسي

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

سارة خليف تكتب: المصريون بين التحديات الداخلية والخارجية

مؤلفة ديوان «كحل ملون»: نصوصه مكملة لبعضها

مؤلف رواية «عابرة إلى مارسيليا»: كتبتها في 6 أشهر

«أمرخ».. رواية جديدة لدنيا حسين عن «يافي»

صفحتنا ع الفيس بوك