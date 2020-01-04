فادي إبراهيم يقدم «لسه الصبح» عبر إذاعة 9090

بدأ الإذاعي فادي إبراهيم، الأربعاء الماضي، أولى حلقات برنامجه الجديد "لِسّه الصبح"، الذي يقدمه عبر إذاعة 9090، من التاسعة حتى العاشرة صباحًا من الأحد إلى الخميس.



وقال فادي، في تصريحات صحفية إن البرنامج شعاره "الناس الرايقه"، ويضم عدد من الفقرات منها "متأخر ليه، عندك ايه النهارده، ورسالة صباحية يرسلها المستمع لمن يريد عبر البرنامج، بجانب عدد من الأغاني لخلق جو مبهج للمستمع خلال فترة الصباح"، إضافة الي متابعة يومية لكل ما هو جديد من عالم الغناء وتقديم اغنية منه.



يشار إلى أن المذيع فادي إبراهيم قدم عددًا من البرامج الإذاعية الناجحة منها برنامج "الصبح بالليل"، و"الليلة عندك"، "افصل واسمع"، والبرنامج الرمضاني "زي كل سنة".