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سياسي

رحلة لـ«محامين الجيزة» إلى وادي الريان

السبت 04/يناير/2020 - 09:47 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
الحسين عبيد
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فتحت نقابة محامي جنوب الجيزة باب الحجز لأعضائها، للاشتراك في رحلة وادي الريان تحت إشراف محمد الفخراني، عضو مجلس الفرعية.

وقال محمد الفخراني، إن التنظيم للرحلة يجري منذ بداية يناير من العام 2020، لافتًا إلى أن الرحلة ستنطلق في ٢٩ يناير الجاري، برعاية مجلس جنوب الجيزة، مشيرًا إلى أن الرحلة تأتى فى إطار الخدمات الترفيهية التى تقدمها نقابة المحامين الفرعية لأعضائها.

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