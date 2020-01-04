-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«بوادر انتفاضة».. تفاصيل مواجهات بين شباب طرابلس والميليشيات

السبت 04/يناير/2020 - 09:32 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، ملامح انتفاضة في طرابلس، قائلًا إن هناك استعداد للمواجهة المباشرة بالسلاح والرصاص، وحدثت مواجهات بين شباب طرابلس والميليشيات، ويمكن أن تكبر الانتفاضة غدًا، ونرى طرابلس قد تحررت ما يقطع الخط على هذا المعتوه "أردوغان" الذي وقع اتفاق مع من لا يملك شرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "السراج عندما أتى باتفاق الصخيرات، كان الاتفاق يتضمن تفكيك الميليشيات، فإذا به ينضوي تحت سطوة الميليشيات ويصبح خادمًا لهم".

وأردف: "كنا نأمل من البرلمان التركي أن يرد على طلب أردوغان ويقول "كيف نعود إلى 400 سنة مضت، إلى وقت كان العرب يحتاجون إلى سد رمقهم ويبحثون عن قوت يومهم؟".

وأضاف: "كان أولى بالدولة التي تدعي الإسلام أن تعوضنا بالفترة البغيضة التي تحمل المآسي في قلوب الليبيين".

ولفت إلى أن ما قاله القائد العام المشير خليفة حفتر في هذا الصدد يؤكد أوهام هذا المعتوه لأنه يفكر بطريقة اجتازها الزمن، لا يمكن أن تكون الدول العربية ولايات عثمانية مرة أخرى، مردفًا: "نحن في عالم آخر، الوعي انتشر، لسنا كما كنا في الماضي مغيبين عن العالم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس النواب الليبى: "أردوغان يعتبر ليبيا إرث أجداده"

المعارضة: النظام الإيرانى يحفر قبره بنفسه بسبب قمع الاحتجاجات

وزير ليبى سابق: السراج وضعه غير قانونى وافقا لـ "اتفاق الصخيرات" (2_2)

الباز: سليم الأول لا يختلف عن المعتوه الأكبر أردوغان

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

«لغز المقبرة».. حقيقة البحث عن الإسكندر الأكبر بحدائق الشلالات

منذ حوالي 4 ساعات

«الظهور الأول».. كهربا على رأس قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

الصور

image description

توزيع 1500 كرتونة مواد غذائية فى الإسكندرية (صور)

image description

«ضحكة تحت المطر».. نوة رأس السنة تغرق شوارع الإسكندرية

image description

سقوط أمطار على بورسعيد (صور)

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

وصية «قاسم سليمانى» لزوجته

5 تحديات تواجه «كهربا» في الظهور الأول مع الأهلي

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

القوات البحرية تنفذ عملية برمائية فى البحر المتوسط (صور)

أيام زمان

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

نجم الساعة

لهذا السبب.. هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل

الصحة

الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

أفضل أطعمة يمكن تناولها في الشتاء

تحذير.. الإفراط فى شرب الماء يشكل خطرًا كبيرًا

السمنة بيئة خصبة للإصابة بسرطان الجلد

الرئيس نيوز

حالات الإعفاء من الضرائب والرسوم في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الآلاف من عناصر المارينز الأمريكية يتجهون للشرق الأوسط

تسريب صوتي للشاطر مع خالد مشعل: مش عاوزين نطبق الشريعة

أماني الخياط: خيرت الشاطر كان رئيس مصر وليس محمد مرسي

منوعات

فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة للشمس غدًا

«الوحش».. أكبر زهرة في العالم

طريقة جديدة لتصبح شخصًا إيجابيًا

من دعاء هطول المطر.. «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا»

كشكول

بدء أعمال تجديد "العمرة الإعدادية" في أبوتشت بقنا

تنبيه هام وعاجل من التعليم لطلاب الثاني الثانوي

بدء الامتحانات النظرية فى كلية الاقتصاد المنزلى جامعة الأزهر

"الأمير" يتابع امتحانات كلية الدراسات الإسلامية بالقليوبية

إسلام سياسي

"الأزهر" عن أحداث ليبيا: التدخل الخارجي يقود لحرب شاملة

المفتي: التطرف الديني لا سبيل له إلا العنف والإرهاب

كيف سارعت دار الإفتاء في مواجهة الإرهاب؟.. المفتي يجيب

الصوفى «حمزة آل الشيخ» وزيراً جديداً للبيئة الصحراوية بالجزائر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الثقافة فى مواجهة العربدة التركية
ماجد حبته
جيفارا الشرق الأوسط!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
أمنيات جديدة لعام جديد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
المزيد

الثقافة

مؤلفة «أبو شنب»: نعم.. كتبت الرواية في 5 أيام

ضحى عاصي: أول «خوزقة» في التاريخ حدثت لامرأة

مشيرة خطاب: أنا ضد الشيوعية

مشيرة خطاب: أتوقع ترجمة رواية ضحى عاصي للفرنسية

صفحتنا ع الفيس بوك