«بوادر انتفاضة».. تفاصيل مواجهات بين شباب طرابلس والميليشيات

كشف العميد خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، ملامح انتفاضة في طرابلس، قائلًا إن هناك استعداد للمواجهة المباشرة بالسلاح والرصاص، وحدثت مواجهات بين شباب طرابلس والميليشيات، ويمكن أن تكبر الانتفاضة غدًا، ونرى طرابلس قد تحررت ما يقطع الخط على هذا المعتوه "أردوغان" الذي وقع اتفاق مع من لا يملك شرعية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "السراج عندما أتى باتفاق الصخيرات، كان الاتفاق يتضمن تفكيك الميليشيات، فإذا به ينضوي تحت سطوة الميليشيات ويصبح خادمًا لهم".



وأردف: "كنا نأمل من البرلمان التركي أن يرد على طلب أردوغان ويقول "كيف نعود إلى 400 سنة مضت، إلى وقت كان العرب يحتاجون إلى سد رمقهم ويبحثون عن قوت يومهم؟".



وأضاف: "كان أولى بالدولة التي تدعي الإسلام أن تعوضنا بالفترة البغيضة التي تحمل المآسي في قلوب الليبيين".



ولفت إلى أن ما قاله القائد العام المشير خليفة حفتر في هذا الصدد يؤكد أوهام هذا المعتوه لأنه يفكر بطريقة اجتازها الزمن، لا يمكن أن تكون الدول العربية ولايات عثمانية مرة أخرى، مردفًا: "نحن في عالم آخر، الوعي انتشر، لسنا كما كنا في الماضي مغيبين عن العالم".

