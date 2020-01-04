الجندي يكشف الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها أهل الأرض

أوصى خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بضرورة التفكير في الموت، قائلا: "انظر للموت على أنه مرحلة انتقالية ضرورية حتمية سيمر عليها كل كائن حي".



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك بعض الناس عندما تأتي سيرة الموت، يشعرون بالقشعريرة، متابعًا: "فيه ناس لما بتيجي سيرة الموت بتقشعر وناس تسورق وناس تقولك إنت بتفوّل علينا".



وأوضح أن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي اتفق عليها أهل الأرض، مشيرا إلى أنه حتى وقتنا هذا هناك اختلاف حول وجود الله جل جلاله؛ فهناك ملحدون يدعون أن لا وجود لله، وهناك مشركون يدعون أن الله له ولد وزوجة، حاشى لله، وهناك الموحدون بالله.



وتابع: "لا يوجد اثنين اختلفوا على الموت".

