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تزامنًا مع إلغاء حبسها.. سمية الخشاب ترقص على «إنستجرام»

السبت 04/يناير/2020 - 12:12 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
هدير شعراوي
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شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بوصلة رقص في أحدث ظهور لها.

وظهرت سمية الخشاب، وهي ترقص على أنغام أغنية خليجي، ونال مقطع الفيدو إعجاب جمهورها.
وقضت محكمة جنح الدقي، صباح اليوم بإلغاء الحكم الصادر ضد الفنانة سمية الخشاب، وذلك على خلفية قضية شيكات دون رصيد لصالح طليقها الفنان أحمد سعد.

وكشف مصدر، قيام سمية الخشاب عن طريق محاميها هشام تميم، بتسليم وكيل أحمد سعد، شيكًا مصرفيًا مقبول الدفع بمبلغ مليون جنيه، وتم التصالح.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمود هلال، قضت بحبس الفنانة سمية الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في جنحة شيك دون رصيد، مقامة من طليقها الفنان أحمد سعد، وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.


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