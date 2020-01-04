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دراسة: المنشطات الجنسية خطر بدون وصف الطبيب

السبت 04/يناير/2020 - 06:46 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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لعدة قرون، بحث الرجال والنساء عن الأطعمة والأعشاب وغيرها من المواد التي يمكن أن تعزز تحسن أدائهم الجنسي.

وفي إحصائية أجريت مؤخرًا، فقد حلل العلماء ما يقرب من خمسين دراسة طبية حول المنتجات الشعبية التي يتم تسويقها كمنشط جنسي.

وتوصلوا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التجارب قبل أن يوصي الأطباء بأي مواد، كما أشاروا إلى أن بعض المنتجات قد تكون غير آمنة وتتسبب في تفاعلات خطيرة مع الأدوية التي قد يكون الشخص يتناولها بالفعل.

وحددت الدراسة بعض المنتجات التي ينبغي تجنبها بالكامل بسبب الآثار الجانبية الضارة، حيث يجب أن يدرك المرضى أن هذه المنتجات لا تزال تتفاعل مع الأدوية الأخرى، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتفاعل «الجينسنج» مع أدوية السيولة، والتي تساعد على منع تجلط الدم.

وشدد الأطباء، على أنه يجب على المرضى دائمًا استشارة الطبيب قبل تجربة أي مكملات أو منتجات بدون وصفة طبية.

ومن المهم أن تعلم أن الرغبة الجنسية والإثارة والأداء الجنسي عامة يعتمد على مجموعة واسعة من العوامل، مثل الصحة العامة والرفاهية النفسية والحالة العاطفية، فعلى سبيل المثال، يمكن للحالات الطبية مثل السكري وأمراض القلب أن تعيق الانتصاب لدى الرجل.

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