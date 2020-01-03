رشا الخطيب تشهد احتفالية عيد الميلاد بكنيسة سان جورج

حرصت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، على تهنئة أصدقاءها المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.



وزارت رشا أصدقاءها في كنيسة سان جورج في الزمالك، وشاركتهم احتفالية عيد الميلاد المجيد.



وتشارك رشا الخطيب في مسلسل «رحيل زهرة» المقرر عرضه فبراير المقبل، كما تواصل التحضير لبرنامجها الجديد «لخبطة» المقرر عرضه على قناة «المحور».