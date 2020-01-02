علاء عابد: إرسال قوات تركية إلى ليبيا سيحول المنطقة لمسرح عمليات إرهابية

رفض النائب علاء عابد، رئيس لجنتى حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والبرلمان العربي، تصويت البرلمان التركي، اليوم الخميس، بالموافقة على قرار إرسال قوات تركية إلى الجمهورية العربية الليبية، مؤكدًا أن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوعًا جديدًا من الإرهاب.



وأضاف "عابد"، أن تصويت البرلمان التركى اليوم بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التى تؤكد على حرية العيش فى سلام، لافتا إلى أن كل التصرفات والسياسات التركية فى سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاه "قبرص واليونان" كلها محاولات لإشعال الصراع في المنطقة.



وطالب رئيس لجنتى حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى والعربى، المجتمع الدولى بأسره، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمواجهة هذا القرار الخاطئ للبرلمان التركى، لافتًا إلى أن هذا القرار الخطير سيزيد من تعقيد الأمور، مؤكدًا أن تصرفات رجب أردوغان والبرلمان التركي مخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التى تحترم حقوق الدول فى تقرير مصيرها.



وناشد عابد، جميع القوى السياسية والشعب الليبي بالوحدة والوقوف خلف مؤسساته الشرعية والجيش الليبي لمواجهة الأطماع التركية والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه ضد الأطماع فى السيطرة على مقدراته التى يتزعمها رجب أردوغان وفايز السراج للحصول على ثروات وخيرات بلاده.