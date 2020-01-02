يارا الجندى ومروان قدرى يقدمان «كلام فى الزحمة» على «نجوم FM»

تقدم المذيعة والإعلامية يارا الجندي، والمذيع مروان قدري، برنامجًا بعنوان "كلام في الزحمة" على محطة وراديو نجوم FM 100.6.



ومن المقرر أن ينطلق البرنامج يوم الأحد المقبل 5 يناير، في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً على الهواء من الأحد حتى الخميس.



يذكر أن آخر برنامج قدمته يارا الجندي على "نجوم FM" هو برنامج "النص الحلو"، المُذاع كل يوم ثلاثاء، وآخر برنامج للمذيع مروان قدرى هو برنامج "بأمارة إيه؟".