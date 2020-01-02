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سياسي

اليوم.. إعلان الفائزين بمسابقة «مصر 2019» لأفضل صورة صحفية

الخميس 02/يناير/2020 - 02:18 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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تنظم شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، اليوم، معرض صور "مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية" بساقية الصاوي، وتعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

وبدأت الشُعبة منذ الأمس، الإعداد للمعرض، وتعليق صور الزملاء المشاركين، بالإضافة إلى الجوائز والتجهيزات.

ويأتي المعرض بمشاركة 150 مصور، وسيعرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات.

كما سيتم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.

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