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القبلة

«فتاة المنصورة».. الإفتاء عن التحرش الجنسي: مرضى

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:52 م
فتاة المنصورة
فتاة المنصورة
أشرف سالم
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أفادت دار الإفتاء المصرية بأن التحرش الجنسي لا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنساني، مؤكدة أنه حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون.

جاء ذلك في رد على سؤال تلقته دار الإفتاء بشأن توجيه كلمة للشباب لوقف ظاهرة التحرش، وبيان العقاب الذي ينتظر مَن يقوم بالإتيان بتلك الأفعال في الدنيا والآخرة، وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، وقتها أن الشرع الشريف عظّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، سواء كان ذلك قولًا أو فعلًا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع المشاية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

ويظهر الفيديو تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.

وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت مصادر أمنية، إنه عقب انتشار الفيديو منتصف ليل الثلاثاء، بدأت الأجهزة الأمنية في فحصه للوصول إلى حقيقته وتحديد المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

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