أعمال عربية وغربية لـ «مونت كايرو» في الأوبرا

تقدم فرقة "مونت كايرو" بقيادة المايسترو والموزع الموسيقى شريف نور، حفلًا بعنوان "اوبرا كافيه" من سيناريو وإخراج مؤسس الفرقة ماهر ذكرى، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 3 يناير على المسرح الكبير.



ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العربية، إلى جانب عدد من المؤلفات الغربية بتوزيعات جديدة منها: "أهل المحبة، ابجد هوز، طاير يا هوا، شط اسكندرية، بحبك اوى، عشانك يا قمر، يا حلو صبح، بحلم معاك، نور العين، بكتب اسمك، زورونى كل سنة مرة، حلوة يا بلدي، سواى وغيرها".



يُشار إلى أن فكرة تكوين فريق "مونت كايرو" تجسدت بعد لقاء ماهر ذكرى مع المايسترو شريف نور بإيطاليا، والذى حمل الكثير من مشاعر الحنين إلى الوطن وتم اختيار الاسم "قمة القاهرة" ليؤكد الرسالة المراد تحقيقها الهادفة الى استعادة ذكريات أعمال قامات وعمالقة الفن المصرى في شكل معاصر.