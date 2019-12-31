وسيم السيسي: رفض بعض المصريين الاحتفال برأس السنة سببه تعرضهم للاحتلال

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الاحتفال برأس السنة وبالكريسماس هو احتفال مصري قديم يعود لقصة إيزيس وأوزوريس، موضحًا أن الشعب المصري، يحب الأفراح والأعياد، لكن رفض البعض الاحتفال برأس السنة، يرجع إلى تعرضهم لـ 2500 سنة احتلالًا.



وأضاف وسيم السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أسوأهم 400 سنة احتلالًا عثمانيًا تركيًا".



وذكر أنه عندما دخل عمرو بن العاص مصر كان تعدادها 24 مليونا، وهذا ثابت في الوثائق، فكان عمر يتقاضى جزية من 80 ألف، أي 8 ملايين، ليس من بينهم شيخ ولا امرأة ولا فتاة، وبالتالي فإن تعداد المصريين حينها قرابة الـ24 مليونا.



وأضاف: "بعد ألف سنة في تعداد الحملة الفرنسية كان 2.2 مليون فقط، كدنا ننقرض لولا محمد علي باشا أنقذ المصريين، من الخليفة العثماني الذي أرسل لأحد الولاة، ويقوله احلبها حتى الدم حتى الصديد، احلبها ولا تتركها تصلح لأحد من بعدي".



وأردف وسيم السيسي: "الاحتلال الروماني 670 سنة، والاحتلال العربي 200 سنة، اليوناني 300 سنة، والعثمانيين 400".



وأشار إلى أن الشعب المصري، كان يتغلب على ما هو فيه بالفكاهة والنكتة، فكانوا أيام الأيوبيين، عملوا لقراقوش الوالي أراجوز أخنف مثله".

