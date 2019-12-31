-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وسيم السيسي: رفض بعض المصريين الاحتفال برأس السنة سببه تعرضهم للاحتلال

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:07 م
الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الاحتفال برأس السنة وبالكريسماس هو احتفال مصري قديم يعود لقصة إيزيس وأوزوريس، موضحًا أن الشعب المصري، يحب الأفراح والأعياد، لكن رفض البعض الاحتفال برأس السنة، يرجع إلى تعرضهم لـ 2500 سنة احتلالًا.

وأضاف وسيم السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أسوأهم 400 سنة احتلالًا عثمانيًا تركيًا".

وذكر أنه عندما دخل عمرو بن العاص مصر كان تعدادها 24 مليونا، وهذا ثابت في الوثائق، فكان عمر يتقاضى جزية من 80 ألف، أي 8 ملايين، ليس من بينهم شيخ ولا امرأة ولا فتاة، وبالتالي فإن تعداد المصريين حينها قرابة الـ24 مليونا.

وأضاف: "بعد ألف سنة في تعداد الحملة الفرنسية كان 2.2 مليون فقط، كدنا ننقرض لولا محمد علي باشا أنقذ المصريين، من الخليفة العثماني الذي أرسل لأحد الولاة، ويقوله احلبها حتى الدم حتى الصديد، احلبها ولا تتركها تصلح لأحد من بعدي".

وأردف وسيم السيسي: "الاحتلال الروماني 670 سنة، والاحتلال العربي 200 سنة، اليوناني 300 سنة، والعثمانيين 400".

وأشار إلى أن الشعب المصري، كان يتغلب على ما هو فيه بالفكاهة والنكتة، فكانوا أيام الأيوبيين، عملوا لقراقوش الوالي أراجوز أخنف مثله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباحث القاهرة تضبط تمثالا أثريا بحوزة عاملين بـ15 مايو

"بِس" للسعادة.. وأبيس لقوة النسل.. أشهر الآلهة المصرية القديمة

الأحرار الدستورين يحتفل بـ 96 عاما على تأسيسه بحضور وسيم السيسي

مصر تؤكد أهمية حشد الجهود لضمان تجديد التفويض الخاص بـ"الأونروا"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مشاركة «كهربا» مع الأهلي في الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

بينهم مصريان.. أغنى 8 مليارديرات عرب فى 2019

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

منذ يوم

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

الصور

image description

مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس

image description

مواطنون يحتفلون برأس السنة بمحيط أشجار «كريسماس» في بورسعيد (صور)

image description

محافظ الغربية: نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين لسوء الأداء

image description

أسعار بابا نويل و«شجرة الميلاد» بالمحلات (صور)

image description

شباب وسط البلد يستقبلون عام 2020 بـ«السيلفى» مع «بابا نويل»

الأكثر قراءة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: «هو أنا قاتلك قتيل.. عايز مني إيه»

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

دراسة: السكريات تفرز هرمونات منبه تدفعك للاستيقاظ

أعراض خطيرة للأحذية الرياضية الحديثة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

الرئيس نيوز

صور.. تواصل احتفالات ليلة رأس السنة فى كل عواصم العالم

محمود العسيلي يصدم شابا بسيارته أمام الأوبرا

مباشر .. احتفالات رأس السنة في دبي

عادل إمام في معرض الكتاب 2000: اسمي أهم من لقب "الزعيم".. وهذا رأيي في أمريكا (1- 3)

منوعات

أفضل رسائل مواقع التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعام الجديد

أفضل 4 أدعية لاستقبال 2020: «اللهم لا تفجعنا بفقد أحد»

10 طرق.. كيف تستقبل 2020 بإيجابية؟

طالبة روسية.. تعرف على شبيهة "جينيفر لوبيز"

كشكول

احتفالية بمناسبة العام الجديد للطلاب الوافدين بالمركز الثقافي المصري

هل تستطيع الجامعات تطبيق النظام الإلكتروني؟ طلاب وأساتذة يجيبون

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

إسلام سياسي

فى أول تصريح له..«أبوالعزائم»: الشباب المطالبين بإسقاط الأعلى للصوفية "مغيبون وسنحاسبهم بالقانون"

العراق: مقتل 7 من تنظيم داعش فى منطقة الجزيرة

متزعم الحراك الصوفى: حملة اسقاط "الأعلى للصوفية" تهدف لإعادة التصوف لمكانته الحقيقية

القصة الكاملة لمحاولات التمرد على المجلس الأعلى للصوفية فى مصر

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

عالية ممدوح: أغلب سرديات تاريخنا الحديث «مزور وعبيط».. وعلى الروائى مواجهة ذلك بالوثائق

«قدام قبر أبويا بحس براحة».. ديوان جديد للسعيد المصري

«حلوة الشوارع كدا» ديوان جديد لـ أشرف عبدالهادي

«قبل ما تشوفك عينيا» ديوان جديد لمصطفى عبد الرحمن

صفحتنا ع الفيس بوك