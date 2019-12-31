«حادثة» تشل حركة السيارات على كوبري المشير طنطاوي

تباطأت حركة المرور على محور المشير طنطاوى، اليوم الثلاثاء، بسبب حادث سيارة أمام المتجه من التجمع الخامس إلى مدينة نصر، والمؤدي إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى الكوبري الجديد بمحور المشير طنطاوى، بتصادم سيارتين ملاكي، فانتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.