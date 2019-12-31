يحيى الفخرانى: سعيد بالشباب المبدعين ومؤمن بقدراتهم

شهد مسرح "كايرو شو" بالسادس من أكتوبر، أمس، حفل تسليم جوائز مسابقتها لشباب المسرحيين، والتي تم إعلان النتائج في يوليو الماضى، حيث سلّم الفنان يحيى الفخراني الجوائز للفائزين بحضور أعضاء لجنة التحكيم.



وأعرب الفنان يحيى الفخرانى عن سعادته بالشباب المبدعين في المجالات كافة، مؤكدًا إيمانه بهم وبقدراتهم.



وأشاد المخرج المسرحي عصام السيد، عضو لجنة التحكيم بالمسابقة بالدور التنويري الذي تقوم به «كايرو شو» باعتبارها أول جهة إنتاجية من القطاع الخاص تنظم وتمول جائزة لشباب المبدعين، بالإضافة للدور الذي لعبته خلال الفترة الماضية في إنعاش المسرح المصري ومنح الفرصة لمخرجين شباب مثل تامر كرم، قائلًا: "ما تقوم به كايرو شو يطلق عليه حركة مسرحية".



من جانبه أكد الكاتب الصحفي والإعلامي محمد هاني، الشريك المؤسس لكايرو شو، أن مصر غنية بالمبدعين والمواهب أكثر من أي وقت مضى في المجالات كافة، وإتاحة الفرصة أمام هؤلاء يُعيد الفن المصرى لموقعه الطبيعى فى الصدارة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، لافتًا إلى أن كايرو شو تحاول أن تقوم ولو بجزء صغير فى تلك النهضة الفنية التي تحتاجها مصر، وستحرص دائمًا على دعم شباب المبدعين من الكتاب وغيرهم.



يذكر أن الفائزين هم الكاتب أكرم مصطفى الفائز بالجائزة الأولى وقيمتها 75 ألف جنيه عن النص المسرحي "مرة واحد صالح"، والكاتب أحمد الملواني، الفائز بالجائزة الثانية، وقيمتها 50 ألف جنيه عن النص المسرحي "ع الهوا"، بينما فاز بالجائزة الثالثة مناصفة وقيمتها 40 ألف جنيه الكاتب أسامة محمد عن نص "بيت العز"، والكاتب سامح عثمان عن نص "أربعين على كام".



كما تم أيضا تسليم شهادات تقدير لمؤلفى النصوص التي وصلت إلى القائمة القصيرة.



وأعضاء لجنة التحكيم هم المخرج عصام السيد، والناقدة عبلة الروينيو والكاتب مدحت العدل، والكاتب حاتم حافظ، والإعلامي محمد هاني.



وتولت تقديم الحفل النجمة الشابة هبة مجدى، إحدى نجمات كايروشو، التي تشارك الفنان يحيى الفخراني بطولة مسرحية "الملك لير".



وحضر الحفل أيضًا أعضاء لجنة القراءة التي تشكلت من مبدعى «كايرو شو» المخرجين الشباب تامر كرم ومحمد الصغير ومروة رضوان.