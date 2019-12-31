حركة المرور.. كثافات في شوارع القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية، اليوم الثلاثاء، في شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، تزامنًا مع ذهاب الموظفين إلى عملهم، والطلاب إلى مدارسهم.



وتباطأت حركة المرور في مطلع كوبري الفردوس القادم من نفق الأزهر، وذلك بسبب تعطل سيارة عند مطلع الكوبري، وتم نشر الخدمات المرورية بمحيطها، وعند تقاطع طريق النصر مع يوسف عباس اتجاه شارع مصطفى النحاس، نتيجة لوقوع حادث تصادم بين سيارتين.



وشهد كوبري أكتوبر تباطؤ في حركة المرور، خاصة أعلى منطقة الوصلة المعلقة والاتجاه القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة والمتجه إلى وسط المدينة، وأعلى الطريق الدائري المتجه من المنيب حتى التجمع.



وظهرت الكثافات بشكل ملحوظ أعلى مناطق البساتين، وعند منزل الأوتوستراد، وأيضًا شهد طريق كورنيش النيل بعض الكثافات المتحركة، ويفضل استخدام محور الأوتوستراد أفضل في الوقت الحالي.



وكانت حركة السير متوسطة بشارع فيصل والهرم، عدا بعض الكثافات التي ظهرت بشارع السودان خاصة عند مترو جامعة القاهرة وصولًا إلى ميدان لبنان، وتباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري بمنطقة المرج القادم من الزراعي ومتجه إلى نفق السلام.



وفي مدينة أكتوبر كانت حركة السير جيدة أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وانتظمت أيضًا حركة السير أعلى محور روض الفرج، كما ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية والحدائق ومتجه إلى الفنجري، ويفضل سلوك المسطح الأرضي وكذلك شارع مصر والسودان أفضل حالًا.



وشهد محور صفط اللبن، كثافات مرورية للقادم من الدائري، ومتجه الي منزل جامعة القاهرة، ويفضل سلوك منزل أحمد عرابي، وتهيب الإدارة العامة لمرور المواطنين، باتباع تعليمات وآداب المرور، حفاظًا على سلامة الجميع.