ولي العهد السعودي يبحث مع بومبيو تطورات المنطقة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي اتصالًا هاتفيًا، الاثنين، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.