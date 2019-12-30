«لتواجدها في لندن».. مي عمر إجازة من «الفتوة»

بدأت الفنانة مي عمر تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي "الفتوة" خلال الأيام الماضية، والذي يخوض بطولته النجم ياسر جلال، ويشارك به في مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.



وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن المخرج حسين المنباوى قد بدأ تصوير مشاهد المسلسل يوم الخميس الماضي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وذلك بعد أن انتهى الأيام الماضية من جلسات العمل مع صناع المسلسل للوقوف على الخطوط العريضة للأحداث.



وأخذت الفنانة مي عمر إجازة قصيرة من التصوير، وذلك بسبب سفرها إلى لندن برفقة زوجها المخرج محمد سامي.



حيث تدور أحداثه في زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، وتعتمد "مي" من خلاله على ظهورها بطابع شعبى يتم تقديمه وتناوله بشكل اجتماعى مطعم بالجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.