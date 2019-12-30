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فن

أكرم حسنى يكشف مصير فيلم "البدلة" الجزء الثانى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:29 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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وجه الفنان أكرم حسني التهنئة إلى الفنان تامر حسني لعرض فيلمه السينمائي الجديد "الفلوس"، مشيرا إلى أن تامر ممثل جيد جدا بخلاف أنه من أهم مطربي الوطن العربي.

وقال "حسني"، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سعيد جدا بالمضمون الذي قدمه تامر حسني في فيلمه الجديد، مشيرًا إلى أن تامر يمتلك ذكاءً كبيرًا ويحب فنه جدا، وذلك اتضح من بداية مشواره وهو فنان معروف في الوسط الفني باجتهاده ومساعدته الكبيرة لزملاءه.

أما عن التعاون الثاني بينهما من خلال فيلم "البدلة" الجزء الثاني والذي حقق الجزء الأول منه إيرادات وصلت إلى 70 مليون جنيه، اختتم "أكرم" حديثه أنه ينتظر إشارة تامر للبدء في تقديم الجزء الثاني.

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