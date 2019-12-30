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5 علامات تحتاج إلى استشارة طبيب نفسى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:18 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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الطبيب النفسي هو طبيب متخصص في تحديد وعلاج مختلف الأمراض أو الاضطرابات العقلية، وعادة ما يكون ذلك بمساعدة الأدوية على الرغم من أنه قد يستخدم أيضًا أساليب أخرى مثل العلاج النفسي.

بالنسبة لمعظم الناس، قد يكون من الصعب معرفة متى يحين الوقت لرؤية طبيب نفسي، ففي كثير من الأحيان، سيعرفون أنه من الجيد أن يطلبوا المساعدة من أحدهم فقط عندما يُطلب منهم من العائلة والأصدقاء القيام بذلكن أو يحيلهم كل منهم إلى أحدهم.

وفيما يلي 5 من العلامات التي قد تدفعك لرؤية طبيب نفسي في أسرع وقت ممكن وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي:

تفكر في إيذاء نفسك
إذا كنت لا تتوقف مؤخرًا عن التفكير في إيذاء نفسك بأي شكل، فمن الأفضل لك أن تذهب لطبيب نفسي في أسرع وقت ممكن.

تفكر في إيذاء الآخرين
عادة ما تكون الرغبة في إيذاء الآخرين مؤشراً على وجود مشكلة عقلية يجب تحديدها ومعالجتها من قبل طبيب نفسي، ففي بعض الحالات، يحتاج الشخص الذي لديه أفكار عنيفة إلى المستشفى، خاصةً إذا كان هناك مرض عقلي شديد موجود.

التقلبات المزاجية غير المستقرة
ينصح باستشارة طبيب نفسي إذا كنت تعاني من تقلبات مزاجية حادة، فعلى سبيل المثال، كنت تشعر بنشوة لحظة واحدة ومن ثم كنت تشعر منخفضة للغاية في اليوم التالي.

كثرة الأوهام
فإذا كنت تستشعر شيئًا غير موجود، فهذا ما يسمى بالوهم، يمكن أن يكون أي شيء تعتقد أنك تتخيله مع حواسك، كأنك ترى شخصًا توفي منذ بعض الوقت أو كنت تشعر أن هناك حشرات تزحف في جميع أنحاء جسمك.

الابتعاد عن الآخرين
يعتبرعزل نفسك عن الآخرين هو في كثير من الأحيان علامة على وجود مشكلة عقلية خطيرة، وهو أمر يمكن أن يكون له كل أنواع التأثير السلبي على علاقاتك وعلى عملك أيضًا.

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