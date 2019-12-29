قذاف الدم يكشف سر تصريح أردوغان بأن ليبيا من إرث أجداده

كشف أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، السبب وراء تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بأن ليبيا في خريطة إرث أجداده.



وقال أحمد قذاف الدم، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن ما يتحدث عنه أردوغان يعود لاتفاقية لوزان التي وقعت قبل 100 عام، وتنتهي في 2023، لهذا فإن الأتراك يجهزون أنفسهم لأوراق تفاوضية.



وأضاف قذاف الدم: "اتفاقية لوزان كانت مهينة ومذلة، تشمل البسفور وجزر تتبع اليونان يفترض أن تعود لتركيا، لهذا تريد تركيا أوراق تفاوضية، فاستخدمت الإخوان المسلمين لأنهم مثل فيروس انطلق في الوطن العربي دمروا سوريا والعراق ويتآمرون على ليبيا، يعتقد الإخوان أنهم المسيطرون، لكنه استخدام متبادل ومصلحي ومؤقت".



وأردف قذاف الدم: "تركيا دولة إسلامية كانت إمبراطورية، وزعمت أنها خلافة، نحن لسنا ضد الخلافة، نحن أصحابها، ونورث الخلافة، لكن تركيا دولة استعمارية، والفراغ في العرب جعلنا بؤساء ومطمع لكل من هب ودب".