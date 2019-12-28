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تامر حسني يوجه رسالة لرامي جمال بعد حفله في المنارة

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:35 م
تامر حسني ورامي جمال
تامر حسني ورامي جمال
سناء إسماعيل
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شارك الفنان تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور من حفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

وعلق تامر حسني، على الصور قائلًا: "من حفلة إمبارح في المنارة جمهورنا الكريم شرفتونا وفعلا كانت حفلة أكتر من رائعة وأحسنت يا رامي يا جمال يا فنان يا كبير كل الناس بتحبك وأنا أولهم".

ورد عليه رامي جمال قائلًا: "فعلا حفلة تبسط مع شخص وفنان وصديق جميل جدا زيك يا ريت الناس تتعلم الروح الحلوة اللي عندك وتبقى عادة.. أنا كمان بحبك وبحترمك ألف شكر ليك ولجمهورك الراقي".

وكان الحفل قد شهد حضور عدد كبير من الجماهير وقدم فيه تامر عددًا كبيرًا من أغانيه بالإضافة إلى ديو مع رامي جمال، كما أدى رامي العديد من أغانيه.

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