سيد رجب يلقي أطول نكتة (فيديو)

فاز الفنان سيد رجب، بجائزة أفضل ممثل استثنائي في استفتاء معكم منى الشاذلي 2019، وهنأته الإعلامية منى الشاذلي أثناء تسليمه الجائزة، قائلة: "أداء رائع، ودائمًا تتحفنا بأدوار وأداءات رائعة".



وكشف الفنان سيد رجب، لبرنامج "معكم منى الشاذلي"، عن أن تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" شهد أجواء أسرية، وكان يتعامل مع الأولاد في المسلسل على أنهم أولاده بالفعل، وكانوا يجلسون على رجله.



وبمناسبة فوزه بالجائزة، ألقى الفنان سيد رجب أطول نكتة على الجمهور، والتي يمكن أن توصف بقصة قصيرة، والنكتة عن زواج سحلفة بسحلوف.