الرئيس اللبنانى يدعو الأمن إلى التيقظ للمظاهرات

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، القوى الأمنية إلى التيقظ لمكافحة أي خلل يحدث من جهة المتظاهرين.



وقال قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، في نبأ عاجل على فضائية "الحدث": "مستمرون بتحمل مسئولياتنا وحريصون على السلم الأهلي ومنع الفتن".



ومن جهة أخرى، أضاف مدير عام الأمن الداخلي اللبناني، عماد عثمان: إننا ننفذ القانون ولا نسمح بتجاوزه مع الحفاظ على حقوق المواطنين.



وأكد مدير عام أمن الدولة، طوني صليبا، أن الجيش اللبناني يستخدم جهوده لمكافحة الفساد.



وذكرت الصحف اللبنانية أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، يواجه مشكلات عدة في إنجاز الصيغة الحكومية الجديدة، لا سيما في ضوء إحجام أبناء الطائفة السُنّية عن المشاركة في الحكومة المنتظرة، والتي يسعى "دياب" إلى أن تكون ما بين 18 و24 وزيرًا.