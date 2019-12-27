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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 27 ديسمبر 2019

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:
مهنيًا: قد تعرف تطورًا في شؤونك المالية والمهنية، تحت تاثير القمر الجديد من الجدي فتشعر بالأجواء الإيجابيّة يوم مهم يفتح امامك صفحة جديدة استثمار بيع شراء ان طاقتك الفكرية مميزة سرعة الخاطر كبيرة.
عاطفيًا: تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقدّم له أفضل ما لديك وتتحمّس لبدء مشروع جديد معه.
صحيًا: يمكنك التغلب على أي تعب أو تشنج بممارسة الرياضة أو التنزه في الهواء الطلق.

وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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