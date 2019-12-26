غادة عادل تكشف تفاصيل أصعب شخصية قدمتها

كشفت الفنانة غادة عادل، عن أصعب الشخصيات التي أرهقتها في الفترة الأخيرة خلال تصويرها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي"، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "انتهيت مؤخرًا من مسلسل (مملكة إبليس) وهو لم يعرض بعد، وشخصية أزهار كانت صعبة جدا ومجهدة وهي شريرة ولكن متعاطفة معها وكان لازم أصدقها وأجسدها وأجعل الناس تتعاطف معها وهي تنتقم ممن أذاها".



وأضافت: "كل هذه التفاصيل صعبة، وفي السينما عملت في (ولاد رزق الجزء الثاني) ضيفة شرف ورغم هذا شعرت بمسئولية كبيرة لعملي، وبالطبع العمل مع الأستاذ طارق العريان شرف كبير ولما جاءت لي هذه الفرصة في دور جديد علي قررت تقديمه".



كما تحثت عن تجربتها في عالم تقديم البرامج قائلة: "مهنة المذيع صعبة جدا وأشعر أنها أصعب من تقديم شخصية في عمل، وكيفية أن تكوني مثقفة وتحويل الحوار وكان هذا صعبا بالنسبة لي، وأنا طوال الوقت لما قدمت برامج كانت مسجلة وتعلمت من التجربة كيفية ترتيب الحديث والتعبير الجيد وعلمتني أكون متحدثة وأسأل وأفهم".

