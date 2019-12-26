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فن

إعلامي يمني: لو شاء السيسي أن يحصل على كنوز الأرض لفعل لكنه أراد لوطنه الخير

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 02:07 م
الإعلامي صبري الكميم
الإعلامي صبري الكميم
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تحدث الإعلامي صبري الكميم، خلال حلقة من برنامجه "صباح اليمن"، الذي يقدمه، والمذاع على شاشة "اليمن اليوم"، عن دور مصر في المنطقة العربية، وأهم النتائج التي وصلت إليها في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشاد بدوره.

قال الإعلامي صبري الكميم: "إن الكلام عن مصر لا يحتاج إلى مناسبة، والحديث عنها لا يتطلب مجهودًا في البحث، أكثر من أن تفتح عينيك لترى كيف تفتح زراعيها لكل زائر، ليشعر أنه من أهلها، وكيف توفر الأمن لكل من جار الزمن على وطنه، فيشعر أنه يعيش في وطنه، يمكن أن تتخيل وضع المنطقة العربية إذا لم تكن مصر موجودة، لاشك أن الوضع سيكون بائسًا جدًا".

أشار "الكميم" إلى أن مصر دولة حضارة قبل أن يعرف العالم مفهوم الدولة أو الحضارة، وشيدت أضخم المعابد، وعرفت العلم مبكرًا، هي التي روضت قوى الطبيعة، وتعلم أهلها كيف يكونون أشداء على أعدائهم ورحماء في قمة اللين والحلم، لا يحتاج الكلام عن مصر إلى مناسبة؛ لأنها تخلق كل يوم مئات المناسبات لكي نذكرها بالخير".

أوضح مقدم برنامج "صباح اليمن" أن مصر شهدت أقوى المؤامرة خلال العصر الحديث، لترويضها وكسرها من خلال سيطرة الإخوان المسلمين عليها، لكنها انتفضت بثورتها المباركة، في 30 يونيو، ونزعت الوجه المخيف الذي كان ينتظرها، والمصير المجهول الذي كانت تسير إليه، فكانت مضربًا للمثل في كيفية التغلب على الصعاب".

وفي سياق الحديث عن بطولات أفراد الجيش المصري، أوضح "الكميم" أن أبطال الجيش والشرطة قدموا العديد من الملاحم الأساطيرية، والتي جعلت أطفالها يحلمون بأن يصبحوا مثل "المنسي"، و"مغربي دبابة"، والقائد إبراهيم الرفاعي، غيرهم من الأبطال الذين يضحون بدمائهم، وهذا ما جعل الأطفال يحفظون نشيدًا يحمل اسم شهداء الوطن، بعد أن رددها أفراد الصاعقة المصرية".

تابع الإعلامي صبري الكميم مقدم برنامج "صباح اليمن" حديثه: "مصر الكريمة التي تقول عن اللاجئين فيها أنهم ضيوف أعزاء، فلا تجدهم في معسكرات أو خيم إيواء، ولكن مصر تعتز بضيوفها، ولا تفعل كغيرها من الدول التي تتاجر باللاجئين، وتهدد بهم العالم، والأجمل من ذلك أن اللاجئين يتقاسمون الأطعمة مع الشعب المصري دون أن تبحث مصر عن مساعدات خارجية".

أردت الإعلامي صبري: "في مصر اللاجئ هو ضيف، كما يردد دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سيذكر التاريخ أنه رجل شريف، فقد تعامل بشرف في وقت عز فيه الشرف، هو رجل تحمل من الصعاب والمشاكل والتهديدات ما يفوق طاقة البشر، وتحمل أمانة وكان عليها نعم الأمين، سيذكر التاريخ أن هذا الرجل لو أراد أن يحصل على كنوز الأرض لفعل لكنه أراد لوطنه الخير".

وفي سياق حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تابع صبري الكميم: "الرئيس قرر أن يخوض معارك مع الإرهاب والتطرف ومع التخلف، وقرر أن يبني بلدًا به كم كبير من المشاكل، فأحدث ثورة عظيمة في كل شيء في البلد، كل من يزور مصر يدرك أن ما يتم يفوق طاقة البشر، أنه معجزة حقيقية".

اختتم الإعلامي صبري الكميم مقدم برنامج "صباح اليمن" حديثه قائلًا: "لا يحتاج الكلام عن مصر إلى مناسبة، إننا في اليمن ننظر إلى مصر دائمًا على أنها الشقيقة المهمة، لا ننظر فقط إليها باعتبارها الشقيقة الكبرى، وهي الكبري بالفعل، لكننا ننظر إليها باعتبارها الشقيقة المهمة التي ما أن نحتاجها، سنجدها تمد لنا يد العون، حتى دون أن نطلب منها".

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