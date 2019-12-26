الإعدام لإخوانيين وبراءة 4 في "مقتل أمين شرطة"

قضت دائرة الإرهاب بالشرقية المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي، اليوم الخميس، بإعدام متهمين من بين 16 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، متورطين في قتل أمين شرطة، فيما قضت بالسجن 15 سنة لثلاثة آخرين، والسجن 10 سنوات لمتهم، والسجن خمس سنوات لمتهمين، والسجن 3 سنوات لـ4 متهمين، وبراءة 4 آخرين.



شملت قائمة المتهمين كلًا من: "ف. ال. م"، 67 سنة، مهندس زراعي، "م. م. أ"، 53 سنة، "ج. ع. ج"، 56 سنة، إخصائي وسائل تعليمية، "ح. أ. ع"، 40 سنة، محامٍ، "أ. ال. أ"، 34 سنة، مقاول، "إ. ص. ع"، 25 سنة، طالب بكلية أصول الدين، "أ. ع. إ. ن"، 34 سنة، سباك، "أ. ع. ك"، 23 سنة، عامل، "باسل. ش. ج"، 24 سنة، طالب، "إ. إ. أ"، وشهرته "بارتيز"، 24 سنة، طالب، "ح. ال. ال"، 29 سنة، موظف بهيئة الكهرباء، "ع. م. ع"، 25 سنة، طالب، "م. ص، ع"، 22 سنة، طالب، "ح. م. أ"، 33 سنة، سائق، "م. ع. م. أ"، 36 سنة، إمام وخطيب مسجد، وجميعهم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.



البداية في عام 2014، حين تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا بقتل المتهمين السابق ذكرهم المجني عليه "وليد السيد محمد النمر"، أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالشرقية، والشروع في قتل "صابر محمد صابر حسن"، خفير نظامي بمركز شرطة منيا القمح.



وتمكن ضباط مركز شرطة منيا القمح من ضبط المتهمين، وبحوزتهم أسلحة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة القتل العمد، والشروع في القتل، وبإحالتهم لمحكمة الجنايات أصدرت قرارها المتقدم.