توصلت دراسة أجريت على مدى ستة وثلاثين عامًا في الهند إلى أن النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول مقارنة بالنساء اللواتي لا يمارسن أي عمل خارج المنزل.



وقام الباحثون بتحليل البيانات الصحية لأكثر من 5100 امرأة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 و44 عامًا، بهدف تقييم تقدمهن المهني والشخصي، وصحتهن العقلية والجسدية، حتى بلوغهن سن الشيخوخة.



وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي عملن لمدة 20 عامًا فأكثر، خلال سن الرشد، أظهرن تدهورًا أقل في الصحة البدنية لدى تقدمهن في العمر مقارنة بالنساء اللواتي لم يعملن أبدًا.



وأظهرت نتائج دراسة أجريت في معهد ماكس بلانك للبحوث الديموجرافية في ألمانيا، أن النساء العاملات لا يتمتعن بصحة أفضل فحسب، لكنهن أيضًا أقل عرضة للاكتئاب مقارنة بنظيراتهن غير العاملات.



وحللت الدراسة تأثير التجارب السلبية في العمل على النساء العاملات، حيث تبين أن هذه التجارب تؤثر سلبًا على صحة المرأة البدنية والعقلية مع تقدمهن في العمر، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أونلاين.