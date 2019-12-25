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فن

3 عروض للبيت الفنى للمسرح بمناسبة الكريسماس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 02:28 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يقدم البيت الفني للمسرح، عددًا من العروض المسرحية، وذلك خلال الفترة المقبلة، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد، ورأس السنة الجديدة.

قال إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الذي تم تجديد الثقة له مؤخرًا، إن هناك عددًا من العروض سوف تقدم للجمهور خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، ومع قرب حلول العام الجديد، ومؤكدًا أن العروض الجديدة بشكل كامل، سوف تبدأ مع الأسبوعين الأول والثاني من شهر يناير 2020.

وقال مختار في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك عرضًا مسرحيًا تم افتتاحه منذ أيام قليلة، وهو عرض "البخيل"، والذي يقدم بمحافظة القاهرة على خشبة مسرح "أوبرا ملك" بمنطقة رمسيس، وهو بطولة أشرف طلبة، ومحمود متولي، محيى الدين يحيى، ومن إعداد وإخراج خالد حسونة.

وتابع مختار حديثه، مشيرًا إلى أن مسرح "الطليعة" يقدم عرضًا جديدًا هو الآخر، وهو مسرحية "حريم النار"، ويتناول قضايا المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم، وهو من بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، ومن تأليف شاذلي فرح، وإخراج محمد مكي.

يذكر أن قاعة "الغد" في مسرح البالون بالعجوزة، تقدم العرض المسرحي "ظل الحكايات"، وهو من بطولة رامي الطمباري، وعبير الطوخي، ومحمود الزيات، وخالد محايري، وديكور وملابس محمد فتحي، وموسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، وإخراج عادل بركات.

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