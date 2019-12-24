صفاء النجار: الروس تحولوا من متخلفين لشجعان في السينما الأمريكية

قالت الدكتورة صفاء النجار، إن الأفلام الأمريكية صورت الاتحاد السوفيتي قبل دخول الحرب العالمية الثانية، على أنه متخلف وكئيب ومحبط وشمولي.



وأضافت النجار خلال عرض الدراسة البحثية "صورة الأخر في السينما الأمريكية.. الشخصية الروسية نموذجًا" أن صورة الروس تحولت بعد تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا في الحرب العالمية الثانية، إلى أنهم محبين للحرية وشجعان.



جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا، تحت عنوان "الإعلام بين التعصب وقبول الآخر".



وتنظم كلية الإعلام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ألفت كامل رئيس الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ويرأس المؤتمر الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام.