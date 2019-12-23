إليسا تتضامن مع مسلمي الإيجور

تضامنت الفنانة اللبنانية إليسا، مع مسلمي الإيجور والذين يتعرضون لاضطهادات وتعذيب في الصين.



وقالت إليسا، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير": "الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الإيجور بتصدم.. المفروض إنه لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد إنسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل إنسان عنده ضمير وذرة إنسانية".



كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوا بمقاطعة المنتجات الصينية وذلك ردًا على الاضطهادات التي يعاني منها المسلمون هناك.



وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيجور.

