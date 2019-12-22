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"مستقبل وطن" يكشف أسباب رفض الأحزاب لقانون المجالس المحلية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:37 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
سناء إسماعيل
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قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن كافة الأحزاب المتواجدة بالبرلمان اعترضت على قانون المجالس المحلية، سواء بالرفض التام، أو المطالبة ببعض التعديلات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون المجالس المحلية لم يمهد لدعم اللامركزية، فضلا عن بعض النقاط المعيبة بشأن تعيين المحافظين ونواب المحافظين".

وتابع: "القانون اشترط وصول المحافظين ونوابهم إلى 35 عامًا، لقبول تعيينهم، وهو ما لا يتطابق مع توجه الدولة لدعم الشباب على مختلف المستويات".

وأكد أن القانون أُعد من قبل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان منذ عام 2017، ولم يطرح إلا خلال الأيام الجارية، وقد يكون كان مناسبا لتلك الفترة وليس الآن، وأن مشروع قانون المجالس المحلية لا يناسب المرحلة، ويتضمن عوارًا دستوريًا.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن، مستعد لخوض الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن يعد مشروع قانون للمجالس المحلية سيقدم للمناقشة بالبرلمان.

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