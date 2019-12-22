وزير الطيران: الإعلان عن خطة الوزارة خلال أيام

قال الطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني، إنه سيعقد لقاء إعلامي بعد يومين مع كل صحفيي الطيران، للإعلان عن استراتيجية الوزارة، وذلك حسب التوجيهات التي صدرت له من رئيس الوزراء.



وأضاف محمد عنبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه ما زال في مرحلة التعارف، ويحتاج يومين ليقدر أن يتواصل مع الإعلام.



الوظائف السابقة



شغل الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، عدة مناصب بوزارة الطيران المدنى، حيث التحق بالعمل بشركة مصر للطيران كطيار مساعد لطراز بوينج 737، ثم تدرج بالمناصب الفنية، حتى أصبح قائد طائرة بوينج 777، ثم مدربًا ثم مديرًا للعمليات.



في أعقاب 25 يناير 2011 شغل منصب مساعد للمهندس سمير إمبابى، وزير الطيران المدني، آنذاك، ثم أصدر الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى الأسبق، قرارًا بتعيينه رئيسًا لمركز تدريب مصر للطيران لمدة 3 سنوات، واستطاع تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تم التعاقد مع كبريات شركات الطيران العربية والإفريقية لتدريب أطقم الضيافة والطيارين، وفي عهد شريف فتحى، الوزير الأسبق، عاد مرة أخرى للعمل كطيار بالشركة الوطنية على طراز بوينج 777.