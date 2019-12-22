ماذا قالت صبا مبارك عن الصداقة قبل نهاية 2019؟

تحدثت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عن علاقتها بأصدقائها الذين اكتسبتهم في عام 2019.



وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع " تويتر": "الصداقة ليست بطول السنين بل بصدق المواقف.. صاحب الموقف يعيش مئات السنين وصاحب المصلحة يموت مئات المرات".



وأضافت: "هذا العام أهداني أصحابا للعمر ولهم أهدي وقتي حبي وأغلى اللحظات صحابي (بتعرفو حالكم)".



من ناحية أخرى، تعاقدت صبا مبارك، مؤخرًا على بطولة فيلم "أميرة"، مع المنتج معز مسعود، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب، ومن إنتاج شركة "فيلم كلينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبدالوهاب، كما يشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبوأسعد صاحب فيلم "عمر" الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام ٢٠١٤ وأميرة دياب.