بدء تلقي طلبات تمليك التجمعات التنموية بشمال سيناء

بدأت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، تلقي الطلبات من المواطنين الراغبين في تملك التجمعات التنموية بوسط سيناء حتى 29 فبراير المقبل.



وحددت المحافظة- في بيان اليوم الأحد- أماكن تسليم الطلبات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ديوان عام المحافظة بالعريش، ومبنى ملحق محافظة شمال سيناء الواقع في شارع خضر التوني بمدينة نصر بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تحدده محافظة جنوب سيناء من أماكن لتلقي الطلبات من المقيمين بها.



وقال المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إنه تم بيع أكثر من 30 ألف كراسة شروط لتملك تلك التجمعات التنموية في وسط سيناء، مشيرا إلى أنه تم بيع كراسات الشروط لتملك تلك التجمعات للراغبين من مختلف محافظات الجمهورية بهدف تحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء، وجذب 3 ملايين مواطن من المحافظات الأخرى إلى سيناء لتعميرها وتنميتها وتحقيق المزج بين ثقافات أهالي سيناء وباقي المحافظات.



وأوضح أن عدد التجمعات يبلغ 18 تجمعا تنمويا (سكني وزراعي)، وكل تجمع يقسم إلى منازل وأراض زراعية بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا و10 أفدنة زراعية كاملة المرافق لكل فرد نظير سداد مقدم وعدد من الأقساط تتخللها فترات سماح طبقا لما هو وارد في كراسة الشروط، لافتا إلى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية.



بدوره، قال نائب المحافظ هشام الخولي إن شروط التملك هي أن يكون سن المتقدم من 21 حتى 50 عاما وألا يكون موظفا في الحكومة أو قطاع الأعمال والشركات لإتاحة الفرصة لمن لا يملك فرصة عمل، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين سيتم إجراء قرعة علنية لاختيار المستوفين الشروط.