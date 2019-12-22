منتصر مناع أول نائب لوزير الطيران المدنى فى التعديل الوزارى

أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين اللواء طيار منتصر مناع ليشغل منصب نائب وزير الطيران المدني، ليصبح أول مسئول يتولى ذلك المنصب بعد استحداثه.



تخرج منتصر مناع في الكلية الجوية عام 1982، والتحق بسلاح القوات الجوية كطيار "أباتشي"، بمختلف المطارات العسكرية، وتدرج بالمناصب والقيادات العسكرية، حتى خروجه من القوات المسلحة برتبة لواء طيار أركان حرب.



وتولى اللواء طيار منتصر مناع منصب نائب رئيس سلطة الطيران المدني، وكان يتولى الإشراف على المطارات التابعة لوزارة الطيران المدني، وشركات الطيران المصرية والعربية والأجنبية.



يذكر أن منتصر مناع أسهم في عقد العديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها سلطة الطيران المدني المصري خلال الفترة الماضية.