مصطفى بكرى يكشف عن القائمة النهائية للتعديل الوزارى

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الوزراء الجدد الذين سيؤدون اليمين الدستورية، بعد موافقة مجلس النواب مباشرةً.



وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "11 نائب وزير، ولا يوجد نواب لرئيس الوزراء، ومحمد منار وزيرا للطيران، كما سيتم إلغاء وزارة الاستثمار ووضع هيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء".



وأضاف بكري، "يتولى الدكتور خالد العناني وزارتي السياحة والآثار بعد ضمهما، واستمرار وزراء الثقافة والأوقاف والتموين والصحة في مناصبهم".



